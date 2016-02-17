美国一法官命令苹果协助FBI解锁加州枪击案凶犯的手机

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月16日（记者 Dustin Volz） - 美国洛杉矶地区法院法官皮姆（Sheri Pym）周二作出裁决，要求苹果 协助美国联邦调查局（FBI）解锁加州枪击案凶犯法鲁克（Syed Rizwan Farook）的手机。
皮姆作出裁决，要求苹果必须向寻求解锁法鲁克iPhone5C手机数据的调查人员提供“合理的技术援助”。
所提供的技术援助包括暂停自动抹掉（auto-erase）功能，允许调查人员通过电子手段提交猜测的密码等。自动抹掉功能会在连续10次输入错误密码后激活。
路透就该裁决向苹果寻求置评，后者没有立即回复。皮姆在她的决定中称，如果苹果认为合规是“不合理的负担”，则可在五个工作日内提出异议。
美国洛杉矶检察官办公室周二提请该法院采取强制措施，促使苹果为调查提供援助。
美国联邦调查局局长科米（James Comey）上周在国会称，由于加密技术，联邦调查人员仍无法访问加州枪击案一位凶犯的手机内容。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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