美司法部长称没有迹象显示加州枪击案凶犯是大型组织的成员

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月10日 - 美国司法部长林奇（Loretta Lynch）周三称，没有迹象显示加州枪击案的两名凶犯是更大型组织的成员，也没有迹象显示他们筹划更多的袭击。
林奇在伦敦对记者称，这两人变得极端化似乎已有一些时间了。
“目前，没有迹象显示这两人是更大型网络或组织的成员。”林奇说道。
“尽管信息仍在不断变化，（目前）没有迹象显示，除了这起袭击以外他们还在筹划其它具体事项。”
上周三，加州圣贝纳迪诺市发生枪击案，枪手为法鲁克（Syed Rizwan Farook）及其妻子马利克（Tashfeen Malik）。在后来与警方的交火中，两人被击毙。
“我们正在努力调查这两人单身时以及结婚后的所有情况，以确定他们为何选择在那样的场所、那样的活动中、那样特别的地方发泄他们的怒火。”林奇说道。
“我们主要在深入调查所能查到的他们之前的生活。”她说道。“我们的观点是，（他们变得）极端化已有一些时间了，但目前断言他们是从何时开始这样的还为时尚早。”
CNN周三援引美国官员的话报道称，法鲁克及其邻居Enrique Marquez参与过2012年的一起袭击阴谋。(完)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
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