特写：加州枪击案后 美国民众囤枪自卫

图为2014年11月13日资料图片，显示美国密苏里州一家枪械经销商处展示的手枪。 REUTERS/Jim Young

路透亚特兰大/圣贝纳迪诺12月6日（记者Rich McKay/Daina Beth Solomon） - 加州圣贝纳迪诺发生枪击事件四天后，兰利（Brandon Langley）在亚特兰大一个射击场练习使用他的AR-15半自动步枪。

“如果人们有武器，结果就完全不一样了，”兰利谈到加州枪击案时说，“那样的话，就不会有14人遇害，除了那两人（实施袭击的枪手）外，谁都不会死。”

加州圣贝纳迪诺市一个社会服务机构周三发生枪击事件，造成14人遇难、21人受伤，是三年来美国伤亡最严重的枪击案。

许多美国人看法与兰利相同，在加州枪击案后纷纷购置枪械。枪支销量激增，购买者称希望在万一遭袭击时手边能有手枪或步枪自卫。

“所有人--每家店、每个销售人员、每个分销商，都报告销量上升，”亚特兰大枪械和保险箱销售公司Range, Guns &Safes经理彼得斯（Ray Peters）说，“人们越来越意识到保护自己的必要性。”

彼得斯通常随身带把手枪，但自上周发生枪击事件后，他又添了把半自动步枪。

美国私人持枪率全球最高，加州枪击案再次引燃围绕美国枪支政策的辩论，枪支政策也成了总统竞选活动中的热门话题。

民主党总统参选人希拉里（Hillary Clinton）再次呼吁加强枪支管制，以结束枪支暴力。

与之相反，共和党参选人特朗普（Donald Trump）和卡森（Ben Carson）则坚持认为，想要对抗枪支暴力，就要让人们能更容易地购买和使用武器，以武装自己。

距离圣贝纳迪诺枪击案现场仅几个街区的枪械经销商“Turner’s Outdoorsman”陈列室里，人们表述了类似的观点。

店员表示，上周枪击事件后店里生意兴隆，周日早上聚集了约40名顾客。

27岁的辛格（Shivneel Singh）称他周六刚买了一把枪。他本来已经有三把手枪、一把猎枪和一把步枪，但圣贝纳迪诺枪击案后他觉得有必要再买一把。

“我想把枪放在车里，这样随时能用。”辛格说。他说有几个没买过枪的朋友和邻居也打算买枪了。

“我只是想感觉安全一些。”（完）