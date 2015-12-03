美国加州发生枪击事件 14人死亡

路透加利福尼亚州圣贝纳迪诺12月2日（记者 Tim Reid） - 美国警方称，加利福尼亚州南部圣贝纳迪诺市（San Bernardino）的一个社会服务机构周三发生枪击事件，造成14人死亡、14人受伤，警方正在追捕最多三名开火的嫌犯。

圣贝纳迪诺市警长Jarrod Burguan在新闻发布会上称，嫌犯据信已经逃离现场，可能是驾驶一辆深色的SUV逃离的。

Burguan称，他还不知道嫌犯发起袭击的可能动机。袭击事件发生在上午11点左右，事发地点为圣贝纳迪诺市的Inland Regional Center。

Burguan称，目前没有信息显示这起事件与恐怖分子相关。

他还称，嫌犯携带有步枪。（完）