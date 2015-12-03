美国加州发生枪击事件 14人死亡

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透加利福尼亚州圣贝纳迪诺12月2日（记者 Tim Reid） - 美国警方称，加利福尼亚州南部圣贝纳迪诺市（San Bernardino）的一个社会服务机构周三发生枪击事件，造成14人死亡、14人受伤，警方正在追捕最多三名开火的嫌犯。
圣贝纳迪诺市警长Jarrod Burguan在新闻发布会上称，嫌犯据信已经逃离现场，可能是驾驶一辆深色的SUV逃离的。
Burguan称，他还不知道嫌犯发起袭击的可能动机。袭击事件发生在上午11点左右，事发地点为圣贝纳迪诺市的Inland Regional Center。
Burguan称，目前没有信息显示这起事件与恐怖分子相关。
他还称，嫌犯携带有步枪。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。