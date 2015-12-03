美加州枪击案两嫌犯在与警方的交火中被击毙

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透加利福尼亚州圣贝纳迪诺12月2日（记者 Tim Reid/Dan Whitcomb） - 美国加利福尼亚州南部圣贝纳迪诺市（San Bernardino）的一个社会服务机构周三发生枪击事件，造成14人死亡、17人受伤。美国当局称，在几小时后与警方的交火中，有一名男性嫌犯和一名女性嫌犯被击毙。
据警方称，警方有一人在与两名嫌犯的交火中受伤。两名嫌犯从现场逃离后，在逃离时所驾驶的车辆中与警方交火。
当地警长Jarrod Burguan在新闻发布会上称，有关部门拘捕了从车中逃跑的一人，但调查人员还不确定此人是否参与了这起枪击事件。
Burguan称，第三名枪手可能仍在逃，还有其他人“参与谋划”了这起犯罪活动。
他还称，两名被击毙的嫌犯带有突击步枪和手枪。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。