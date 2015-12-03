加州枪击案两名嫌犯身份已确认

路透加州旧金山12月2日 （记者 Tim Reid/Dan Whitcomb） - 美国加利福尼亚州南部圣贝纳迪诺市（San Bernardino）的一个社会服务机构周三发生枪击事件，造成14人死亡、17人受伤。美国当局称，在几小时后与警方的交火中，有一名男性嫌犯和一名女性嫌犯被击毙。

这两名嫌犯被确认为28岁的Syed Rizwan Farook和27岁的Tashfeen Malik。圣贝纳迪诺市警察局长Jarrod Burguan称，这两人可能是已经结婚或者订婚的一对情侣，并称他们据信是参与枪击事件的仅有两名嫌犯。

尽管作案动机尚不清楚，Burguan称，“我们尚未排除恐怖主义的可能性。”Farook生于美国，但Malik的国籍仍待调查。

据Burguan称，Farook是一名县公共卫生雇员，聚会中途冲出门外，之后与Malik一同返回向人群开枪。两名嫌犯身穿突击服装，并在多个地点放置了炸弹。警方拆除了这些炸弹。

这是自2012年12月康涅狄格州桑迪胡克小学校园血案以来美国伤亡最严重的枪支暴力案件。桑迪胡克小学的案件造成包括枪手在内共计27人死亡。（完）