美加州枪击案嫌犯有数千发子弹 作案动机正在调查中

路透加利福尼亚州圣贝纳迪诺12月3日（Tim Reid/Yasmeen Abutaleb） - 美国南加州圣贝纳迪诺市枪击事件的两名嫌犯有数千发子弹和十二个管状炸弹，相关部门正在寻求确定他们的作案动机以及他们是否与伊斯兰武装分子有关联。

在周三枪击事件发生5小时后与警方的交火中，两名嫌犯被击毙，他们分别是28岁的法鲁克（Syed Rizwan Farook）以及其27岁的妻子马利克（Tashfeen Malik），两人有一个半岁的女儿。

这起枪击事件造成14人死亡，受伤人数升至21人，为三年来美国发生的最致命的枪支暴力事件。

圣贝纳迪诺市警察局长伯关（Jarrod Burguan）在周四的新闻发布会上称，警方在法鲁克和马利克在Redlands社区租住的家中搜出了闪存驱动器、电脑及手机。

熟悉调查的华盛顿官员称，目前还没有这起枪击事件与海外任何武装组织有直接关联的确凿证据，有关部门将检查上述电子设备以确定这两人是否浏览过圣战网站及社交媒体。

伯关称，在这两名嫌犯租来的SUV车中发现了两部突击式步枪、两把半自动手枪和1,600发子弹。在他们的家中发现了4,500发子弹、12个管状炸弹和制造炸弹的设备。

美国烟酒、武器和爆炸品管理局（ATF）发言人戴维斯（Meredith Davis）称，他们的枪支是在美国合法购买的。（完）