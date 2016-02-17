美国法官要求苹果协助FBI解锁加州枪击案凶手手机 遭苹果拒绝

英国认为欧盟谈判次序安排不合逻辑--英国脱欧事务大臣
路透伦敦5月14日 - 英国正作好准备，以应对与欧盟在分手谈判架构及欧洲法院未来角色上的争论，这使得谈判正式展开前的口水战愈发激烈。
路透2月17日 - 美国洛杉矶地区法院法官皮姆（Sheri Pym）周二作出裁决，要求苹果协助美国联邦调查局（FBI）解锁加州枪击案凶手法鲁克（Syed Rizwan Farook）的手机。苹果CEO库克称，苹果反对这一要求。
库克称，这种要求威胁了苹果顾客的安全，且其“未来影响将远超目前案件本身”。
皮姆周二作出裁决，要求苹果必须向寻求解锁法鲁克iPhone5C手机数据的调查人员提供“合理的技术援助”
库克致信苹果顾客称，FBI曾要求苹果“建立突破这台iPhone手机的后门”。
“（美国）政府要求苹果入侵我们自己的用户，破坏数十年来保护客户免受高级黑客与网络罪犯入侵的安全技术，这牵涉到数以百万计的美国公民，”他说道。
“我们未能找到这样的先例，即一家美国公司被迫使顾客暴露在更高的攻击威胁之下。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透北京5月14日 - 中国“一带一路”峰会周日于北京正式开幕，朝鲜保持低调，此前美国向中国警告朝鲜出席可能会影响其他国家的参与。
路透首尔5月15日 - 朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。