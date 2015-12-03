美加州枪击案两嫌犯在与警方的交火中被击毙

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路透加利福尼亚州圣贝纳迪诺12月2日（记者 Tim Reid/Dan Whitcomb） - 美国加利福尼亚州南部圣贝纳迪诺市（San Bernardino）的一个社会服务机构周三发生枪击事件，造成14人死亡、17人受伤。美国当局称，在几小时后与警方的交火中，有一名男性嫌犯和一名女性嫌犯被击毙。

据警方称，警方有一人在与两名嫌犯的交火中受伤。两名嫌犯从现场逃离后，在逃离时所驾驶的车辆中与警方交火。

当地警长Jarrod Burguan在新闻发布会上称，有关部门拘捕了从车中逃跑的一人，但调查人员还不确定此人是否参与了这起枪击事件。

Burguan称，第三名枪手可能仍在逃，还有其他人“参与谋划”了这起犯罪活动。