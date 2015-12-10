FBI局长称加州枪击案凶犯曾在网络上讨论“圣战”与“殉道”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月9日 - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）周三称，加州枪击案的两名凶犯见面前一年曾在网络上讨论“圣战”与“殉道”，但没有证据表明伊斯兰武装分子安排他们结婚以实施袭击。

科米在国会称，FBI认为28岁的法鲁克（Syed Rizwan Farook）与其妻子马利克（Tashfeen Malik）在认识前都曾分别受过伊斯兰极端分子的鼓动。法鲁克生于美国，是巴基斯坦移民的后代，而马利克是巴基斯坦人，两人去年在沙特结婚。

科米称，这对凶犯接受极端主义意识形态灌输的精确来源仍待查明，但似乎可追溯到大约两年前，当时“伊斯兰国”尚未“成为全球圣战领头者”。

“事实上他们在网上约会前已变得激进，且早在2013年底订婚前他们就有讨论圣战与殉道，”科米出席美国参议院司法委员会听证会时说道。

科米称，FBI将加州枪击案作为恐怖袭击调查。若调查表明加州枪击案是伊斯兰武装分子鼓动的凶手所为，正如FBI怀疑的那样，则此案将成为美国本土自9.11恐袭之后遭遇的最致命的类似袭击。

科米称，两名凶犯在持枪袭击时宣称他们是“代表”伊斯兰国进行袭击。

FBI此前援引了据信是马利克在Facebook上向“伊斯兰国”的效忠誓言。

美国政府的一名消息人士称，法鲁克可能早在2011年就策划袭击，另一名政府消息人士称，法鲁克可能考虑过若干潜在目标。

科米称，查明是否有武装组织安排凶犯结婚以在美国实施袭击“将非常重要”，但他表示尚无证据证明这一点。

科米回到参议员葛兰姆（Lindsay Graham）的提问时承认，有关伊斯兰极端分子安排凶犯结婚的证据将“极大改变局面”。（完）