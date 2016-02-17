美国法官要求苹果协助FBI解锁加州枪击案凶手手机，遭苹果拒绝

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透2月17日 - 美国洛杉矶地区法院法官皮姆（Sheri Pym）周二作出裁决，要求苹果协助美国联邦调查局（FBI）解锁加州枪击案凶手法鲁克（Syed Rizwan Farook）的手机。苹果CEO库克称，苹果反对这一要求。
库克称，这种要求威胁了苹果顾客的安全，且其“未来影响将远超目前案件本身”。
皮姆周二作出裁决，要求苹果必须向寻求解锁法鲁克iPhone5C手机数据的调查人员提供“合理的技术援助”
库克致信苹果顾客称，FBI曾要求苹果“建立突破这台iPhone手机的后门”。
“（美国）政府要求苹果入侵我们自己的用户，破坏数十年来保护客户免受高级黑客与网络罪犯入侵的安全技术，这牵涉到数以百万计的美国公民，”他说道。
“我们未能找到这样的先例，即一家美国公司被迫使顾客暴露在更高的攻击威胁之下。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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