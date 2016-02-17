美国法官要求苹果协助FBI解锁加州枪击案凶手手机，遭苹果拒绝

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月17日 - 美国洛杉矶地区法院法官皮姆（Sheri Pym）周二作出裁决，要求苹果协助美国联邦调查局（FBI）解锁加州枪击案凶手法鲁克（Syed Rizwan Farook）的手机。苹果CEO库克称，苹果反对这一要求。

库克称，这种要求威胁了苹果顾客的安全，且其“未来影响将远超目前案件本身”。

皮姆周二作出裁决，要求苹果必须向寻求解锁法鲁克iPhone5C手机数据的调查人员提供“合理的技术援助”

库克致信苹果顾客称，FBI曾要求苹果“建立突破这台iPhone手机的后门”。

“（美国）政府要求苹果入侵我们自己的用户，破坏数十年来保护客户免受高级黑客与网络罪犯入侵的安全技术，这牵涉到数以百万计的美国公民，”他说道。

“我们未能找到这样的先例，即一家美国公司被迫使顾客暴露在更高的攻击威胁之下。”（完）