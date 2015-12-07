消息人士称加州枪击案枪手可能原计划制造多起袭击

路透华盛顿12月6日 - 美国政府消息人士周日透露，美国调查人员从加州枪击案中两名枪手拥有的武器数量判断，他们可能原计划制造多起袭击。

但消息人士称，调查人员仍不确定他们原本计划的袭击目标还有哪些。

周三加州圣贝纳迪诺一社会服务机构发生一起枪击案，导致14人遇害，21人受伤。警方后来确认制造这起血案的枪手是29岁的Tashfeen Malik和她的丈夫--28岁的Syed Rizwan Farook。

消息人士表示，调查人员判断涉嫌向二人提供武器的男子EnriqueMarquez应与恐怖主义无关，但目前仍在调查中。（完）