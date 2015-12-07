消息人士称加州枪击案枪手可能原计划制造多起袭击

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月6日 - 美国政府消息人士周日透露，美国调查人员从加州枪击案中两名枪手拥有的武器数量判断，他们可能原计划制造多起袭击。
但消息人士称，调查人员仍不确定他们原本计划的袭击目标还有哪些。
周三加州圣贝纳迪诺一社会服务机构发生一起枪击案，导致14人遇害，21人受伤。警方后来确认制造这起血案的枪手是29岁的Tashfeen Malik和她的丈夫--28岁的Syed Rizwan Farook。
消息人士表示，调查人员判断涉嫌向二人提供武器的男子EnriqueMarquez应与恐怖主义无关，但目前仍在调查中。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。