特写：受加州枪案所累 美国穆斯林在不安中艰难度日

路透加州科罗纳12月12日（记者 Alana Wise） - 看到加州枪击案的报道后，穆罕默德·哈里斯(Mohammad Halisi)的女儿眼中噙着泪水，问父亲“为什么我们是坏人？”，她还想知道在学校是否要隐瞒自己穆斯林的身份。

回忆起和女儿的对话，61岁的穆罕默德忍住眼泪，他表示“那对白痴样的恐怖分子”犯下的罪行殃及他和他的家人，令他感到沮丧。

“到了不得不隐瞒身份的时候了，”哈里斯周五在科罗纳-诺科伊斯兰协会清真寺说道。

“我们周遭的糟糕情势使得七岁的孩子都不能说自己是穆斯林。”

全美国的穆斯林都表示担心自己遭到抵制，就像9.11恐袭发生后的遭遇那样。发生在清真寺的数起事件以及上周的反穆斯林政治言论，似乎都加剧了他们对日增的“伊斯兰恐惧症”的担忧。

洛杉矶时报道，周五南加州柯契拉谷的一座清真寺被纵火，一名23岁的男子涉嫌放火、犯下仇恨罪而被拘捕。

周一，费城一座清真寺被人投掷猪头，泽西市一座清真寺收到信件称穆斯林为“魔鬼”，并让他们“滚回沙漠”。今年以来美国的多座清真寺都遭武装团体抗议。

美国总统奥巴马周日呼吁美国民众不要抵触穆斯林，而要与美国穆斯林社团联手对抗本土极端主义。

但是，共和党总统参选人特朗普呼吁禁止穆斯林入境，遭致美国政界及国际社会的强烈谴责。

圣贝纳迪诺附近的河滨市是穆斯林聚集地，加州枪击案凶犯之一法鲁克曾经常在此地清真寺做礼拜。伊斯兰社团成员称，因为感到不安全，来清真寺做礼拜的人在持续减少。

“因为这事就发生在家门口，而且提及了我们的清真寺，所以我们感到了更多（不安），”一名认识法鲁克的巴勒斯坦移民说道。

而害怕针对穆斯林发动攻击的不只是穆斯林群体。

居住在柯契拉谷的奥兰特斯（Israel Orantes）表示对安全感到担忧，因为清真寺在一年内已两次遭袭。

“我们在这里处于暴露状态，”奥兰特斯在这里生活已有14年，他称这里曾安宁祥和。他还称，特朗普在用言论煽动仇恨。

“我们知道周边有疯狂的穆斯林，也有疯狂的基督徒。他们觉得攻击清真寺能解决问题，我们就在这里，容易受到攻击。”（完）