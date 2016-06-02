美加州大学洛杉矶分校发生枪击案 两人死亡

路透洛杉矶6月1日（记者 Alex Dobuzinskis/Piya Sinha-Roy） - 美国加州大学洛杉矶分校周三发生枪击案，两人死亡，其中一人为枪手。身穿迷彩且全副装备的警察接到报警后赶到现场，学校随后关闭两小时。

洛杉矶警察局长贝克（Charlie Beck）证实，一男子朝另外一人开枪后自杀，警方在现场发现了一把枪。这起枪击案发生在该校工程楼。

“没有其他嫌犯，没有继续针对加州大学洛杉矶分校的威胁。”贝克对记者称。贝克没有透露受害者的更多详情。

贝克称，警方发现了可能是自杀遗书的一个便笺。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，美国总统奥巴马在空军一号上听取了关于这起枪击案的汇报，并要求其团队跟进汇报。

经过几小时的紧张时刻后，校方宣布周四恢复上课。（完）