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寰宇花絮 | 2016年 6月 24日 星期五 15:14 BJT

洛杉矶305米高空玻璃滑道即将对公众开放 可鸟瞰整座城市

路透洛杉矶6月24日 - 位于洛杉矶市中心的美国联邦银行大厦第70层外侧安装的“天空滑道”即将对外开放。这条玻璃滑道距地面近1,000英尺（305米）。

“天空滑道”将于周六向公众开放，寻求冒险的人可以经滑道向下滑45英尺（14米）到达69层。

联邦银行大厦高73层，是洛杉矶最高的建筑。

据大厦拥有者华联企业有限公司（OUE Ltd.）称，这条全封闭滑道的玻璃厚度仅为1.25英寸（3.2厘米），但可以抵御飓风甚至强震。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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