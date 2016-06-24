洛杉矶305米高空玻璃滑道即将对公众开放 可鸟瞰整座城市

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透洛杉矶6月24日 - 位于洛杉矶市中心的美国联邦银行大厦第70层外侧安装的“天空滑道”即将对外开放。这条玻璃滑道距地面近1,000英尺（305米）。
“天空滑道”将于周六向公众开放，寻求冒险的人可以经滑道向下滑45英尺（14米）到达69层。
联邦银行大厦高73层，是洛杉矶最高的建筑。
据大厦拥有者华联企业有限公司（OUE Ltd.）称，这条全封闭滑道的玻璃厚度仅为1.25英寸（3.2厘米），但可以抵御飓风甚至强震。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。