洛杉矶305米高玻璃滑道即将对公众开放 可鸟瞰整座城市

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶6月24日 - 位于洛杉矶市中心的美国联邦银行大厦第70层外侧安装的“天空滑道”即将对外开放。这条玻璃滑道距地面近1,000英尺（305米）。
“天空滑道”将于周六向公众开放，寻求冒险的人可以经滑道向下滑45英尺（14米）到达69层。
联邦银行大厦高73层，是洛杉矶最高的建筑。
据大厦拥有者华联企业有限公司（OUE Ltd.）称，这条全封闭滑道的玻璃厚度仅为1.25英寸（3.2厘米），但可以抵御飓风甚至强震。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。