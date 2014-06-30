伊斯兰武装分子宣布建“哈里发国”

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透贝鲁特6月30日 - SITE监控服务称，伊斯兰武装分子在叙利亚北部的Raqqa省游行，庆祝伊斯兰政权成立，此前该组织在伊拉克攻城略地。
SITE监控服务称，“伊斯兰国”（The Islamic State）曾是基地组织分支，此前名为伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIL），周日在Twitter上发布图片，图片显示人们从车里挥舞黑色旗帜，并高举枪支。
“伊斯兰国”称，希望消除从地中海到海湾地区的国家边界，将该地区变成一个中世纪式的哈里发国。
该组织周日给自己改名，并宣布其领导人Abu Bakr al-Baghdadi为“哈里发”。
该组织还呼吁世界各地的分支对其效忠，这对基地组织的地区领导人和中央领导层构成直接威胁。
周日发布在Twitter上的图片似乎是在“伊斯兰国”发布声明后拍摄的。路透无法立即独立确认图片的内容。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。