伊斯兰武装分子宣布建“哈里发国”

路透贝鲁特6月30日 - SITE监控服务称，伊斯兰武装分子在叙利亚北部的Raqqa省游行，庆祝伊斯兰政权成立，此前该组织在伊拉克攻城略地。

SITE监控服务称，“伊斯兰国”（The Islamic State）曾是基地组织分支，此前名为伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIL），周日在Twitter上发布图片，图片显示人们从车里挥舞黑色旗帜，并高举枪支。

“伊斯兰国”称，希望消除从地中海到海湾地区的国家边界，将该地区变成一个中世纪式的哈里发国。

该组织周日给自己改名，并宣布其领导人Abu Bakr al-Baghdadi为“哈里发”。

该组织还呼吁世界各地的分支对其效忠，这对基地组织的地区领导人和中央领导层构成直接威胁。

周日发布在Twitter上的图片似乎是在“伊斯兰国”发布声明后拍摄的。路透无法立即独立确认图片的内容。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。