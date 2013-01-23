柬埔寨将从中国购12架军用直升机

路透金边1月23日 - 柬埔寨国防大臣迪班（Tea Banh）周三称，柬埔寨将用中国提供的1.95亿美元贷款中的部分资金，购买12架中国的军用直升机来提升该国的空中力量。这项交易凸显中国与柬埔寨的密切关系。

迪班称，采购的12架直-9直升机将主要用于人道主义任务。他没有透露本次采购的金额。

“显然，这些（直升机）将帮助我们提高效能，”迪班在与中国人民解放军副总参谋长戚建国举行的军队培训协议签字仪式上说。

过去两年，中国不仅在改善柬埔寨老旧的军事设备方面发挥了重要作用，同时还向该国提供了大量贷款，并在该国的建设、能源、运输和农业领域进行大规模的投资。

柬埔寨的许多军事装备老旧不堪，亟需修复，目前在服役的直升机数量也很少。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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