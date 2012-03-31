胡锦涛呼吁柬方勿过快推动南中国海问题会谈

路透金边3月31日电（记者 Prak Chan Thul）---中国国家主席胡锦涛周六在柬埔寨访问时呼吁该国不要过快推动南中国海问题会谈，另外承诺将促进两国双边贸易额翻番至50亿美元，同时还宣布向该国提供新的援助。

柬埔寨今年是东盟轮值主席国，目前正在发挥其影响力推动解决南中国海争端。

据柬埔寨首相洪森的顾问Sry Thamrong称，洪森和胡锦涛会面时表示，虽然东盟其他成员国可能在为期两天的峰会上提及南中国海问题，但柬埔寨与中国立场一致，认为不应当将南中国海问题国际化。东盟峰会将於周二召开。

柬埔寨已经宣布，南中国海问题没有被列入东盟峰会的议题。

在胡锦涛与洪森会面後，Sry Thamrong对记者称，胡锦涛向洪森表示，中国希望朝着确定南中国海行为准则的方向发展，但不要过快地推进，以免危及地区稳定。

据柬埔寨政府发言人Khieu Kanharith称，中国和柬埔寨两国领导人还就促进双边贸易达成共识，目标是到2017年时推动两国双边贸易额增长一倍至50亿美元。

该国政府指出，自1992年以来，中国已向柬埔寨援助逾20亿美元，其中多数为软性贷款。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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