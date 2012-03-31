胡锦涛呼吁柬方勿过快推动南中国海问题会谈

中国国家主席胡锦涛周六在柬埔寨访问时呼吁该国不要过快推动南中国海问题会谈，另外承诺将促进两国双边贸易额翻番至50亿美元，同时还宣布向该国提供新的援助。据柬埔寨首相洪森的顾问Sry Thamrong称，柬埔寨与中国立场一致，认为不应当将南中国海问题国际化。路透