中国将向柬埔寨提供约5亿美元贷款

路透金边9月4日电---柬埔寨一名官员表示，中国承诺向柬埔寨提供逾5亿美元的优惠贷款和资助，中国国务院总理温家宝感谢柬埔寨帮助中国维持与东盟国家的良好关系。

柬埔寨经济财政部国务秘书Aun Porn Moniroth周一晚间表示，柬埔寨首相洪森(Hun Sen)周末访华时签署了四份总价值约4.2亿美元的贷款协议。

他说，另外三份价值逾8,000万美元的贷款协议料将在今年签署。他还补充道，温家宝还承诺提供1.5亿元人民币(2,400万美元)的资助，作为送给柬埔寨的礼物。

他说道，“中国还高度赞赏柬埔寨作为东盟轮值主席国为维护中国-东盟友好关系大局发挥的作用。”

据新华社报导，温家宝称，中国“将与柬方密切协调配合，支持柬埔寨办好今年东亚领导人系列会议”。

中国去年对柬埔寨的投资额总计达19亿美元，是东盟国家对柬埔寨投资总和的逾两倍，也是美国对柬埔寨投资的逾十倍。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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