柬埔寨国防大臣称中国向柬提供肩扛式防空导弹

路透金边11月6日 - 柬埔寨国防部周五称，中国已向柬埔寨提供肩扛式防空导弹，两国就新的军事援助达成一致以增进密切关系。

柬埔寨是中国在亚洲最坚定的盟友之一，经常在亚洲的国际论坛上支持中国的立场。

“中华人民共和国国防部长的访问取得了良好成果，”柬埔寨国防大臣迪班在与到访的中国国防部长常万全出席签约仪式后向记者表示。

迪班称中国近期已交付了肩扛式导弹。

迪班没有给出有关导弹类型的细节，但称柬埔寨正在寻求更远射程的装备。

迪班称，中国将帮助训练和建设军事学院。

中国国防部在声明中称，常万全对迪班表示，“中国军队将认真落实两国领导人达成的重要共识，一如既往地支持柬国防和军队建设，与柬军继续深化、拓展各领域各层次交流合作”。

“中柬是友好近邻，传统友谊源远流长，”常万全表示。（完）