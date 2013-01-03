中国企业: 两家中企计划投资112亿美元,为柬埔寨建设铁路、钢厂和港口

路透金边1月2日 - 两家中国企业签署合约,为柬埔寨建设一条长达400公里的铁路线、一家钢铁厂以及一个港口,总投资规模112亿美元,这是柬埔寨史上最大规模投资.

柬埔寨钢铁矿业集团(Cambodia Iron and Steel Mining Industry Group)董事长张传利周三表示,该公司已与中铁股份有限公司签署合约,建设一条连接柬埔寨北部柏威夏省一家钢铁厂与南部国公岛一港口.

这条铁路线与港口的造价为96亿美元,钢铁厂造价16亿美元.

该合约再度显示中国在扩大其在东南亚的影响力.

张传利表示,上述三个项目将于今年开工,历时四年完成.

"柬埔寨非常需要将矿产输送至中国和全球,"他对路透表示.