中国企业: 两家中企计划投资112亿美元,为柬埔寨建设铁路、钢厂和港口

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透金边1月2日 - 两家中国企业签署合约,为柬埔寨建设一条长达400公里的铁路线、一家钢铁厂以及一个港口,总投资规模112亿美元,这是柬埔寨史上最大规模投资.
柬埔寨钢铁矿业集团(Cambodia Iron and Steel Mining Industry Group)董事长张传利周三表示,该公司已与中铁股份有限公司签署合约,建设一条连接柬埔寨北部柏威夏省一家钢铁厂与南部国公岛一港口.
这条铁路线与港口的造价为96亿美元,钢铁厂造价16亿美元.
该合约再度显示中国在扩大其在东南亚的影响力.
张传利表示,上述三个项目将于今年开工,历时四年完成.
"柬埔寨非常需要将矿产输送至中国和全球,"他对路透表示.
周一签署协议的三天前,中国浦发机械工业股份有限公司刚刚与柬埔寨石化公司宣布,双方将在柬埔寨合资建立一每年可处理500万吨原油的炼油厂,投资23亿美元.(完) (编译 李爽; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。