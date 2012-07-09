柬埔寨儿童神秘死亡或与手足口病有关--WHO

路透金边7月9日电---柬埔寨卫生部与世界卫生组织（WHO）发表联合声明称，柬埔寨多名儿童自4月以来神秘死亡，其中部分可能是因引发手足口病（HFMD）的病毒导致。

已有59例涉及3个月至11岁儿童的病例得到确诊，其中大多数的年龄不到三岁。其中有52名患儿死亡，但无法获得多数病例的样本。

周日晚些时候发布的声明称：“根据最新的实验室结果，大部分样本检测出引发手足口病的EV-71病毒呈阳性。众所周知，EV-71病毒能在一些患者中引发严重的并发症。”

声明还称，检测还发现了一些其他病原体，包括登革热和猪链球菌。

柬埔寨卫生部长Mam Bun Heng在声明中称，“进一步调查仍在进行中，当中包括实验室同流行病监测的配合。我们希望几天后能出调查结果。”

世界卫生组织7月3日称，正在协助柬埔寨调查至少60名七岁以下儿童的死因，这些儿童多数在被送往金边及北部暹粒镇（Siem Reap）医院接受治疗後在24个小时内死亡。

该组织称，这些患者都曾出现发高烧、脑炎或呼吸系统疾病等症状，有些两种症状都有。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。