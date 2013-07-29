柬埔寨人民党较小优势赢得国会大选

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透金边7月28日(记者 Prak Chan Thul) - 柬埔寨政府称，执政的柬埔寨人民党以微弱优势赢得了周日的大选，这一结果对柬埔寨领导人洪森未来可能造成麻烦。洪森是世界上执政时间最长的首相之一。
柬埔寨政府发言人兼信息部长坎哈利斯(Khieu Kanharith)在他的Facebook网页中写道，柬埔寨人民党(CPP)获得了国会下议院的68个席位，反对党则拿下了55个席位。
国家选举委员会给出了每个投票站的选举结果名单，但未提供议会席位的结果。
由于媒体的支持以及资源占优，柬埔寨人民党有信心取得胜利，但分析师此前曾预测其优势将缩水，因两家主要反对党联手以及前反对党领导人森朗西的回归。
在卸任的123个议席中，人民党占据90个议席，桑兰西领导的柬埔寨救国党(CNRP)有26个议席，人权党3个议席。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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