柬埔寨人民党较小优势赢得国会大选

(本文由路透中文网编译提供)

路透金边7月28日 - 柬埔寨政府称，执政的柬埔寨人民党以微弱优势赢得了周日的大选，这一结果对柬埔寨领导人洪森未来可能造成麻烦。洪森是世界上执政时间最长的首相之一。

柬埔寨政府发言人兼信息部长坎哈利斯(Khieu Kanharith)在他的Facebook网页中写道，柬埔寨人民党(CPP)获得了国会下议院的68个席位，反对党则拿下了55个席位。

国家选举委员会给出了每个投票站的选举结果名单，但未提供议会席位的结果。

由于媒体的支持以及资源占优，柬埔寨人民党有信心取得胜利，但分析师此前曾预测其优势将缩水，因两家主要反对党联手以及前反对党领导人森朗西的回归。

在卸任的123个议席中，人民党占据90个议席，桑兰西领导的柬埔寨救国党(CNRP)有26个议席，人权党3个议席。(完)