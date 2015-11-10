柬埔寨反对派呼吁国际社会关注柬埔寨选举

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京11月10日（记者 Elaine Lies） - 柬埔寨反对派领导人周二呼吁国际社会关注该国即将到来的选举，此前几名反对派议员遭到毒打，一名高级领导人被剥夺关键的议会职位。
执政党议员上个月罢免了主要的反对党--救国党副主席盖索卡（Kem Sokha）的议会副主席职位，此举暗示执政党和救国党达成的脆弱政治协议瓦解。
柬埔寨将于2017年举行地方选举，2018年举行全国性选举。执政超过30年的首相洪森曾警告称，如果救国党在2018年的选举中取胜，柬埔寨将回归内战。
“自由世界的风险很大，因此他们不应对洪森掉以轻心，甚至是宽容，应坚持要求由国际社会监督的民主选举如期举行，”和盖索卡一起访问东京的救国党领导人Sam Rainsy对记者们说道。
盖索卡指出：“我想呼吁国际社会在选举进程前密切关注局势。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。