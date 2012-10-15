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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 15日 星期一 09:04 BJT

柬埔寨前国王西哈努克在北京辞世

新华社报道称，柬埔寨前国王西哈努克周一凌晨在北京辞世，享年90岁。新华援引柬埔寨副首相Nhik Bun Chhay的话称，西哈努克于北京时间15日凌晨两点(周日1800 GMT)辞世。西哈努克多年来一直在北京接受医学治疗。

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