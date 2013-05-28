柬埔寨警方与罢工工人发生冲突 至少23人受伤

路透金边5月27日 - 据工人及工会代表称，柬埔寨一家为耐克(NKE.N)加工服装的工厂因薪资问题发生抗议，警方动用警棍进行制止，造成至少23名工人受伤。

莎美娜（Sabrina）（柬埔寨）制衣公司旗下位于磅士卑省（Kampong Speu）的一家工厂发生抗议，约3,000名工人堵住了厂区外的一条道路，其中多数为女工，防暴警察前往制止。

耐克在美国的一位发言人通过电邮对路透称，该公司对相关指控表示关注，目前正在调查情况。该发言人补充说，耐克要求代工制造商尊重员工的结社自由权。

莎美娜公司的自由工会（FTU）主席凡尼（Sun Vanny）对路透称，伤者中包括一名怀孕两个月的孕妇，她被宪兵推倒在地，不幸流产。

“伤者中有一名孕妇，她因失血而流产，”他说道。

凡尼称，该工厂的工人自5月21日以来一直罢工抗议，他们希望资方在每月74美元最低工资的基础上，能每月再支付14美元，以帮助他们支付交通费、租金和医疗成本。

“警察用电警棍打我的头，要不是其他工人把我拉开，我可能就死了，”28岁的男性工人Leng Pros在病床上对路透说。

当地警方及宪兵官员拒绝对此事置评，仅称他们仍在收集相关报告。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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