柬埔寨为防止手足口病扩散关闭学校

路透金边7月18日电(记者 Prak Chan Thul)---柬埔寨周三关闭了所有幼儿园和小学，以防止手足口病的扩散。自4月份以来，手足口病已造成至少55名儿童死亡。

目前已确认61起病例由肠道病毒71(EV71)感染所致。年纪在三个月到11岁之间的儿童易受该病毒感染。

手足口病的爆发也增加了人们对泰国、菲律宾等东南亚其他地区的担忧。上述两国的儿童都在手足口病毒的菌株检测中呈阳性，但没有死亡病例。

根据世界卫生组织(WHO)的数据，已知有55名柬埔寨儿童死亡。其中多数未满三岁，并在入院24小时之内死亡。

柬埔寨教育部部长Mak Van对路透表示：“在收到某些省份关於手足口病在学校快速扩散的报告後，我们无需再等两周。”

他表示，停课将持续十周。柬埔寨学校本应在8月底放假。

WHO周三表示，该组织担心关闭学校或造成恐慌，称当局能够控制疫情蔓延。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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