柬埔寨为防止手足口病扩散关闭学校

柬埔寨周三关闭了所有幼儿园和小学，以防止手足口病的扩散。自4月以来，手足口病已造成至少55名儿童死亡。目前已确认61起病例由肠道病毒71(EV71)感染所致。泰国、菲律宾两国的一些儿童也都在手足口病毒的菌株检测中呈阳性，但没有死亡病例。