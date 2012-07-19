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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 19日 星期四 12:40 BJT

柬埔寨为防止手足口病扩散关闭学校

柬埔寨周三关闭了所有幼儿园和小学，以防止手足口病的扩散。自4月以来，手足口病已造成至少55名儿童死亡。目前已确认61起病例由肠道病毒71(EV71)感染所致。泰国、菲律宾两国的一些儿童也都在手足口病毒的菌株检测中呈阳性，但没有死亡病例。

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