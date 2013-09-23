柬埔寨反对党拒绝参加国会开幕式 洪森续任首相

柬埔寨国王西哈莫尼(左二)9月23日在新一届国会开幕式中与首相洪森握手。 REUTERS/Samrang Pring

路透金边9月23日（记者 Prak Chan Thul） - 柬埔寨反对党议员拒绝参加周一的国会开幕式，此前当局拒绝对首相洪森所在政党在选举中舞弊的指控进行独立调查。

柬埔寨国王西哈莫尼颁布法令，再次任命洪森为首相，承认7月大选的结果。已执政多年的洪森料于周二向国会发布施政纲领。

国会大厦和金边其他地方警备森严，很多道路被封锁。上周反对党举行示威，在冲突中有一名男子丧生。

“我们的目标不变。我们拒绝参加今天会议的原因是真相并未大白，也没有突破性进展。这次会议违反宪法。”反对党柬埔寨救国党议员Yim Sovann对路透表示。

柬埔寨国家选举委员会称，洪森所在的柬埔寨人民党在7月28日的选举中获得68个议席，而柬埔寨救国党获得55席。这对洪森来说已经是巨大的退步；柬埔寨救国党宣称获胜，称选举有舞弊行为。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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