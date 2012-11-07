奥巴马将参加东盟峰会 或借机访问缅甸

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透金边11月7日电---柬埔寨新闻部大臣Khieu Kanharith周三称，刚刚连任的美国总统奥巴马将於11月18日前往柬埔寨，参加东盟峰会和系列领导人会议。外界更加猜测奥巴马可能利用此次机会访问柬埔寨的邻国缅甸。
去年11月，美国国务卿希拉里出访缅甸，成为50多年来首位访问缅甸的美国国务卿。很多美国企业正寻求在缅甸开展业务。
缅甸官员并未确认奥巴马将到访。
Kanharith表示，不知道奥巴马会在柬埔寨停留多久。
“奥巴马、普京以及中日两国领导人都将出席，”Kanharith对记者说道。
东盟峰会会期为11月15日至20日，合作夥伴国领导人通常会参加。
当地媒体称，奥巴马可能访问泰国，不过尚未得到确认。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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