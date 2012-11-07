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时事要闻 | 2012年 11月 7日 星期三 16:55 BJT

柬埔寨：奥巴马将于11月18日参加东南亚峰会

路透金边11月7日电---柬埔寨信息部部长Khieu Kanharith周三称，刚刚连任的美国总统奥巴马将於11月18日抵达该国首都金边，参加东南亚国家及其合作夥伴国领导人峰会。

Kanharith表示并不知道奥巴马会在柬埔寨停留多久。

“奥巴马、普京以及中日两国领导人都将出席。”Kanharith对记者说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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