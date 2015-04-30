柬埔寨“强人”洪森宣布参加2018年大选 称只有他连任才能避免内战

路透金边4月29日 - 亚洲在任时间最长的领导人、柬埔寨首相洪森周三宣布参加2018年大选，称只有他再次当选才能使柬埔寨免于内战。

这个消息对于柬埔寨人来说算不上意外，因柬埔寨人听到过现年63岁、自命“强人”的洪森表态希望继续执政直至74岁，并预测称，要是没有他掌舵，柬埔寨将陷入冲突的黑暗日子。

“洪森会再次胜出，这是因为这样的和平会带来胜利。人们不需要逃跑和害怕，”洪森在演说中一贯以第三人称称呼自己。

分析家称，洪森似乎渴望通过将受过美国军事训练的三位儿子提拔至执政党柬埔寨人民党以及柬埔寨军队的高位，以打造一个家族政治王朝。洪森在柬埔寨掌权已30年。

人权团体抨击洪森执政期间施行独裁主义、镇压批评者并运用对法官、警察与媒体的影响力扼杀政治对手。

为饱受数十年内战所苦的贫穷国家柬埔寨带来强劲的经济增长、创造就业机会以及长久的和平，都确保了洪森一再当选首相，但专家们称，洪森现在面临着来自反对党柬埔寨救国党的强劲挑战，后者得到都市年轻一代的广泛支持。

洪森所在的柬埔寨人民党2013年再次执政时，多数优势已大大减少，柬埔寨救国党抢到很多许多议席。柬埔寨2018年的大选预计将是势均力敌的对垒。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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