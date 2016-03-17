柬埔寨首相洪森将改组内阁 但未透露细节

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透金边3月17日 - 柬埔寨首相洪森周四透露将改组内阁，称数名本打算予以撤换的部长已辞职。
洪森称，议会将于4月4日就新的内阁组成进行投票，将有八个部的最高长官换人。
他未透露会影响到的部门有哪些，但他早些时候曾特别指出农业部长和交通部长工作拖沓。
洪森在金边一大学毕业典礼上说：“这是为了提高工作效率。没有哪个部长是不好的，但有的部长非常拖沓，我们必须做出改变。”
他称，有些内阁成员还没等到他撤换就已经递交辞呈，还有四名省长将被撤换。
柬埔寨战略研究所（CISS）负责人Kung Phoak称，有人质疑洪森改组内阁的真实动机，但他也认同进行改组是必须的。
他说：“现在最需要的是更积极主动、更有效率、更强大的部门，要有新想法、还有活力和决心，来让政策和项目发挥最好的成效。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)