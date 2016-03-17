柬埔寨首相洪森将改组内阁 但未透露细节

路透金边3月17日 - 柬埔寨首相洪森周四透露将改组内阁，称数名本打算予以撤换的部长已辞职。

洪森称，议会将于4月4日就新的内阁组成进行投票，将有八个部的最高长官换人。

他未透露会影响到的部门有哪些，但他早些时候曾特别指出农业部长和交通部长工作拖沓。

洪森在金边一大学毕业典礼上说：“这是为了提高工作效率。没有哪个部长是不好的，但有的部长非常拖沓，我们必须做出改变。”

他称，有些内阁成员还没等到他撤换就已经递交辞呈，还有四名省长将被撤换。

柬埔寨战略研究所（CISS）负责人Kung Phoak称，有人质疑洪森改组内阁的真实动机，但他也认同进行改组是必须的。

他说：“现在最需要的是更积极主动、更有效率、更强大的部门，要有新想法、还有活力和决心，来让政策和项目发挥最好的成效。”（完）