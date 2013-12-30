柬埔寨数万人集会 要求洪森下台

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透金边12月29日 - 数万柬埔寨反对派支持者周日举行集会，要求首相洪森下台，并呼吁重新举行选举。
近日服装厂工人加入了反对派的抗议活动，要求政府将每月最低工资从95美元调高至160美元。
柬埔寨反对党--救国党领导人SamRainsy称：“洪森和他的非法政府能听见我们，他们不能无视我们，人民已经表明了要改变现状的愿望。”
他对示威人群称：“我们要求洪森下台，举行新的选举。”一些示威者自从12月15日以来就在金边的公园露营。
洪森领导的人民党在7月选举中胜出，但优势已较以前缩小。反对党指责人民党操纵选举，人民党则矢口否认。
洪森已掌权28年，他未理会反对党关于调查选举的要求，并称他不会辞职，也不会重新举行选举。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)