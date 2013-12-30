柬埔寨数万人集会 要求洪森下台

(本文由路透中文网编译提供)

路透金边12月29日 - 数万柬埔寨反对派支持者周日举行集会，要求首相洪森下台，并呼吁重新举行选举。

近日服装厂工人加入了反对派的抗议活动，要求政府将每月最低工资从95美元调高至160美元。

柬埔寨反对党--救国党领导人Sam Rainsy称：“洪森和他的非法政府能听见我们，他们不能无视我们，人民已经表明了要改变现状的愿望。”

他对示威人群称：“我们要求洪森下台，举行新的选举。”一些示威者自从12月15日以来就在金边的公园露营。

洪森领导的人民党在7月选举中胜出，但优势已较以前缩小。反对党指责人民党操纵选举，人民党则矢口否认。