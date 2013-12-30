柬埔寨数万人集会 要求洪森下台

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透金边12月29日 - 数万柬埔寨反对派支持者周日举行集会，要求首相洪森下台，并呼吁重新举行选举。
近日服装厂工人加入了反对派的抗议活动，要求政府将每月最低工资从95美元调高至160美元。
柬埔寨反对党--救国党领导人Sam Rainsy称：“洪森和他的非法政府能听见我们，他们不能无视我们，人民已经表明了要改变现状的愿望。”
他对示威人群称：“我们要求洪森下台，举行新的选举。”一些示威者自从12月15日以来就在金边的公园露营。
洪森领导的人民党在7月选举中胜出，但优势已较以前缩小。反对党指责人民党操纵选举，人民党则矢口否认。
洪森已掌权28年，他未理会反对党关于调查选举的要求，并称他不会辞职，也不会重新举行选举。（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。