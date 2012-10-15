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时事要闻 | 2012年 10月 15日 星期一 08:17 BJT

柬埔寨前国王西哈努克在北京辞世

路透上海10月15日电---新华社报导称，柬埔寨前国王西哈努克周一凌晨在北京辞世，享年90岁。

新华援引柬埔寨副首相Nhik Bun Chhay的话称，西哈努克于北京时间15日凌晨两点（周日1800 GMT）辞世。西哈努克多年来一直在北京接受医学治疗。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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