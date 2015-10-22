特写：柬埔寨首都现太阳能“嘟嘟车” 太阳能应用光明前景可期

图为阳光照射在一块太阳能电池板上。 REUTERS/Marcelo del Pozo

汤森路透基金会金边10月22日 （记者 Astrid Zweynert） - 金边最知名的旅游景点之一--“俄罗斯市场”（Russian Market）外面，正午烈日灼人，Win Soeun在一辆天蓝色的“嘟嘟车”上卖着咖啡。

这辆咖啡车由“嘟嘟车”改装而成，运营方是Aziza's Place。Aziza's Place是一家社会企业，为Win Soeun这样的女性提供就业。Win Soeun过去靠在金边捡垃圾养活自己和五个孩子。

这辆“嘟嘟车”顶上安装了太阳能电池板提供动力，不仅是给贫穷女性带来希望的工程的一部分，也是柬埔寨可能成为太阳能大国的生动象征。

这种“嘟嘟车”最高时速可达37英里（67公里），由澳大利亚公司Star8设计，该公司最近在金边开了一家工厂--金边首个太阳能动力建筑。

亚洲开发银行今年早些时候发布报告称，柬埔寨全年每天平均有5.5个日照小时，即使阴天太阳辐射水平也很高，因此非常适合发展太阳能。

“鉴于这里全年的高水平太阳辐射，柬埔寨成为太阳能大国的潜力巨大，”Star8董事总经理菲尔·斯通（Phil Stone）说道。“但挑战也大。”

太阳能技术的成本下降，一些国家每千瓦时太阳能发电的价格已降至0.13-0.15美元左右，低于柬埔寨许多地方的电网电价，这亦增加了太阳能在柬埔寨的吸引力。

但斯通称，柬埔寨对太阳能仍缺乏认识，太阳能技术水平仍较低。柬埔寨是东南亚最贫穷的国家之一。

柬埔寨要赶上泰国太阳能发展的步伐，尚有很长路要走。泰国是该地区唯一一个推动太阳能应用的国家。（完）