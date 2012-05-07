柬埔寨暂停向国内外企业出让土地

路透金边5月7日电(记者 Prak Chan Thul)---面对村民不断升级的抗议活动以及有关野生动物保护区将消失的警告，柬埔寨政府周一暂停向国内外企业出让土地，以此控制强制拆迁和非法砍伐。

柬埔寨的权利组织表示，这些临时措施远远不够，需要出台永久性禁令。

柬埔寨政府在行政指令中称，政府将收回任何涉及攫取村民土地和非法砍伐的特许权。柬埔寨首相洪森签署了该命令。

环境活动人士表示，随着外国企业加快在受保护区域的投资作业，柬埔寨国家公园和野生动物保护区或将很快消失。

因政府鼓励开矿和种植橡胶，2010-2011年间，政府出让的土地激增了六倍。受保护的荒地原本不在出让名单，但修改後的法律允许部分区域供企业使用。

来自柬埔寨、越南等国的企业被获准使用这些被出让的土地，但中国企业主导多数最有利可图的项目，例如开采金矿和其他矿产。

柬埔寨人权和发展组织(Adhoc)调查员Chan Soveth表示：“这已为时过晚。”

Adhoc表示，柬埔寨政府去年向诸多企业出让开发7,631平方公里土地，其中多数位於国家公园和野生动物保护区。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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