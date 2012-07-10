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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 10日 星期二 13:50 BJT

WHO：柬埔寨儿童神秘死亡或与手足口病有关

柬埔寨卫生部与世界卫生组织周日发表联合声明称，柬埔寨多名儿童自4月以来神秘死亡，其中部分可能是因引发手足口病的病毒导致。检测中还发现了一些其他病原体，包括登革热和猪链球菌。声明还称，进一步调查仍在进行中。

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