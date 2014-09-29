英国首相卡梅伦为透露女王对苏格兰公投态度而道歉

路透英格兰伯明翰9月28日 - 英国首相卡梅伦周日道歉，因透露了女王伊丽莎白对苏格兰独立公投结果的态度，称失礼行为让他狠抽自己。

卡梅伦上周对前纽约市长布隆伯格称，当他电话告知女王9月18日的公投结果时，女王“喜极而泣”。这番话被现场的麦克风捕捉到。

“当你回头想这件事时，你就想狠狠地抽自己。”卡梅伦在BBC说道。

“我不该说这样的话，尽管这是私人间的谈话。我非常抱歉，感到非常尴尬。我已经道歉，我觉得还要做更多道歉。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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