英国首相卡梅伦为透露女王对苏格兰公投态度而道歉

《技术解析》美国原油或升至50.04美元
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透英格兰伯明翰9月28日 - 英国首相卡梅伦周日道歉，因透露了女王伊丽莎白对苏格兰独立公投结果的态度，称失礼行为让他狠抽自己。
卡梅伦上周对前纽约市长布隆伯格称，当他电话告知女王9月18日的公投结果时，女王“喜极而泣”。这番话被现场的麦克风捕捉到。
“当你回头想这件事时，你就想狠狠地抽自己。”卡梅伦在BBC说道。
“我不该说这样的话，尽管这是私人间的谈话。我非常抱歉，感到非常尴尬。我已经道歉，我觉得还要做更多道歉。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)