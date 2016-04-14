卡梅伦支持率下滑 支持与反对退欧势均力敌--YouGov

路透伦敦4月14日 - YouGov周四公布为泰晤士报进行的民调结果显示，在进行退欧公投之前，英国首相卡梅伦支持率已经下滑8个百分点。

YouGov调查显示，支持英国续留欧盟的受访者比率，和支持退出的比率同为39%。有5%的受访者将不会投票，17%的受访者则还未决定。

调查显示，在欧盟议题上，公众对卡梅伦的信任度较2月21-22日调查下滑8个百分点至21%，对反对党工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)的信任度则上升2个百分点至28%。

支持退欧的伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)信任度则是下滑8个百分点至26%。

泰晤士报指出，这次线上调查是在4月11-12日进行，共有1,693人受访。(完)