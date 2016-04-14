卡梅伦支持率下滑 支持与反对退欧势均力敌--YouGov

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透伦敦4月14日 - YouGov周四公布为泰晤士报进行的民调结果显示，在进行退欧公投之前，英国首相卡梅伦支持率已经下滑8个百分点。
YouGov调查显示，支持英国续留欧盟的受访者比率，和支持退出的比率同为39%。有5%的受访者将不会投票，17%的受访者则还未决定。
调查显示，在欧盟议题上，公众对卡梅伦的信任度较2月21-22日调查下滑8个百分点至21%，对反对党工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)的信任度则上升2个百分点至28%。
支持退欧的伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)信任度则是下滑8个百分点至26%。
泰晤士报指出，这次线上调查是在4月11-12日进行，共有1,693人受访。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。