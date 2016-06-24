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时事要闻 | 2016年 6月 24日 星期五 15:42 BJT

卡梅伦称将在10月以前辞去首相职务

路透伦敦6月24日 - 英国首相卡梅伦周五表示，他将在10月以前辞去首相职务。之前英国公投结果为退出欧盟。

“我认为我不再适合继续担任领导人带领我们的国家走向下一个目的地。”他在唐宁街官邸外对记者说道。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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