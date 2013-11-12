英国首相卡梅伦下月将访问中国

路透伦敦11月11日 -英国首相卡梅伦周一表示下月初将率领大型贸易代表团访问中国，这是自他去年因与达赖喇嘛见面而激怒中国后首次访华。

本次访华显示了英国政府希望与中国增进贸易和商业联系，并消除有关达赖喇嘛的影响。

“我将带上英国政府的资深部长，以及各大小行业的企业领导人，以推进两国互惠互利的关系，”卡梅伦在讲话时称。

他表示，此次访华有助于英国企业进入中国的巨大市场，并且“为中国对英投资的新阶段”做好准备。

他没有谈及访华的具体日期。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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