英国首相卡梅伦下月将访问中国

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透伦敦11月11日 -英国首相卡梅伦周一表示下月初将率领大型贸易代表团访问中国，这是自他去年因与达赖喇嘛见面而激怒中国后首次访华。
本次访华显示了英国政府希望与中国增进贸易和商业联系，并消除有关达赖喇嘛的影响。
“我将带上英国政府的资深部长，以及各大小行业的企业领导人，以推进两国互惠互利的关系，”卡梅伦在讲话时称。
他表示，此次访华有助于英国企业进入中国的巨大市场，并且“为中国对英投资的新阶段”做好准备。
他没有谈及访华的具体日期。(完)
(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。