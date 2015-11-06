英国首相称很可能是炸弹导致俄罗斯飞机在埃及坠毁

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦11月5日（记者 Paul Sandle） - 英国首相卡梅伦周四称，炸弹导致俄罗斯飞机在埃及坠毁的可能性越来越大；美国总统奥巴马表示，美国“非常认真地”看待这种可能性。坠机导致224人丧生。
俄罗斯则表示，得出飞机遭到攻击的结论还为时尚早。
国际文传电讯社报导称，俄罗斯总统普京在与卡梅伦通电话时指出，对坠机原因的评估应基于官方调查获得的信息。
埃及表示，没有证据表明坠机是炸弹导致的。
隶属于“伊斯兰国”、位于西奈的一个组织宣布对坠机事件负责。
卡梅伦周四接待埃及总统塞西时指出：“我们无法确定俄罗斯飞机坠毁是恐怖分子的炸弹造成的，但看起来这种可能性越来越大。”
英国外交大臣哈蒙德表示，包括“伊斯兰国”宣布负责等信息表明，极有可能“伊斯兰国”应为坠机事件负责。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。