英国首相称很可能是炸弹导致俄罗斯飞机在埃及坠毁

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月5日（记者 Paul Sandle） - 英国首相卡梅伦周四称，炸弹导致俄罗斯飞机在埃及坠毁的可能性越来越大；美国总统奥巴马表示，美国“非常认真地”看待这种可能性。坠机导致224人丧生。

俄罗斯则表示，得出飞机遭到攻击的结论还为时尚早。

国际文传电讯社报道称，俄罗斯总统普京在与卡梅伦通电话时指出，对坠机原因的评估应基于官方调查获得的信息。

埃及表示，没有证据表明坠机是炸弹导致的。

隶属于“伊斯兰国”、位于西奈的一个组织宣布对坠机事件负责。

卡梅伦周四接待埃及总统塞西时指出：“我们无法确定俄罗斯飞机坠毁是恐怖分子的炸弹造成的，但看起来这种可能性越来越大。”

英国外交大臣哈蒙德表示，包括“伊斯兰国”宣布负责等信息表明，极有可能“伊斯兰国”应为坠机事件负责。（完）