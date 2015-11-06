英国首相称很可能是炸弹导致俄罗斯飞机在埃及坠毁

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月5日（记者 Paul Sandle） - 英国首相卡梅伦周四称，炸弹导致俄罗斯飞机在埃及坠毁的可能性越来越大；美国总统奥巴马表示，美国“非常认真地”看待这种可能性。坠机导致224人丧生。
俄罗斯则表示，得出飞机遭到攻击的结论还为时尚早。
国际文传电讯社报道称，俄罗斯总统普京在与卡梅伦通电话时指出，对坠机原因的评估应基于官方调查获得的信息。
埃及表示，没有证据表明坠机是炸弹导致的。
隶属于“伊斯兰国”、位于西奈的一个组织宣布对坠机事件负责。
卡梅伦周四接待埃及总统塞西时指出：“我们无法确定俄罗斯飞机坠毁是恐怖分子的炸弹造成的，但看起来这种可能性越来越大。”
英国外交大臣哈蒙德表示，包括“伊斯兰国”宣布负责等信息表明，极有可能“伊斯兰国”应为坠机事件负责。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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