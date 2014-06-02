英国首相称若容克担任欧盟主席 不保证续留欧盟

路透柏林5月31日 - 德国明镜周刊报导，英国首相卡梅伦警告称，若欧洲各国领袖选择容克(Jean-Claude Juncker)担任欧盟执委会主席，他将无法保证英国会继续作为欧盟成员国。

欧盟执委会主席由欧盟各国领导人选任，但必须经欧洲议会批准，而上周欧洲议会大选中，对欧洲统合持怀疑论调的党派席次大幅增长。选举中赢得最多席次的人民党(People's Party)已经选择卢森堡前总理容克做为候选人。

明镜周刊在文章正式刊出前的预告版中提到，卡梅伦已在周二布鲁塞尔举行的欧盟峰会间隙做出解释，他称若容克担任欧盟执委会主席，他无法确定英国是否会续留欧盟。

报导指出，在欧盟会议场边听到卡梅伦谈话的人对此的理解是，他是说若多数投票支持容克，则可能使他所领导的英国政府受到震撼，其严重程度可能导致是否续留欧盟的公投提前。

报导称，他们的理解是，这很有可能导致英国民众投票决定退出欧盟。

该杂志称，卡梅伦在会议间歇用了以下辞令来反对容克：“一个80年代的人物无法解决未来五年的种种问题。”卡梅伦认为容克过度倾向联邦主义，且可能毁掉他对于改革英国与欧盟之间关系的期望。

卡梅伦办公室发言人拒绝对明镜周刊报导置评。

卡梅伦先前承诺，将重新协商英国在欧盟的条件，若他所领导的英国保守党在2015全国大选胜出，将在2017年底前举行公投已决定是否续留欧盟。

卡梅伦周一回绝了提前公投的呼吁，在这之前的欧洲议会选举中，他所属政党被反欧盟的英国独立党(UKIP)挤到了第三的位置。(完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

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